Rusedski e Levy vão às semifinais O tenista britânico Greg Rusedski avançou nesta quinta-feira às semifinais do torneio de Nottingham depois de vencer seu compatriota Martin Lee por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2. Na outra partida, o israelense Harel Levy derrotou o sul-africano Wayne Ferreira por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4. A competição distribui cerca US$ 375 mil em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial da ATP.