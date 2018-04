Rusedski ganha Torneio de Auckland O tenista britânico Greg Rusedski conquistou neste sábado o título do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Na decisão, ele ganhou do francês Jerome Golmard por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (0/7), 6/4 e 7/5. Com isso, Rusedski acaba com um jejum que durava desde março do ano passado, quando foi campeão pela última vez, em San José, nos Estados Unidos.