Rusedski não jogará em Roland Garros O tenista britânico Greg Rusedski não participará do Torneio de Roland Garros, o próximo torneio do Grand Slam, que começa segunda-feira, em Paris. Segundo os organizadores, o jogador sofre de uma contusão crônica no pescoço. Rusedski jogou apenas uma partida no saibro nesta temporada e perdeu diante do italiano Stefano Galvani no Masters Series de Roma. Rusedski nunca teve um bom desempenho no saibro e seu melhor resultado no Aberto da França foi conseguir chegar à quarta rodada.