Rusedski prova sua força em Wimbledon Na volta aos jogos na rodada desta quinta-feira, em Wimbledon, depois de outra paralisação por causa de chuvas, o inglês Greg Rusedski, aos 30 anos, quer provar que o escândalo e a acusação de uso de doping não acabou com sua carreira. Aplicou um total de 21 aces e venceu o italiano Davide Sanguinetti por 7/5, 4/6, 6/2 e 6/2. Admitiu que está tendo uma das últimas chances de mostrar à torcida que a ATP estava errada em tentar puní-lo. Apesar dessa volta por cima de Rusedski, o clima entre os jogadores ainda não parece estar totalmente calmo e resolvido, com a já antiga denúncia de que 43 tenistas teriam sido pegos no anti-doping por uso de suplementos líquidos fornecidos pela própria Associação dos Tenistas Profissionais. O polêmico Lleyton Hewitt voltou a esquentar o assunto ao comentar. "Tem jogadores que chegam ao 5.º set e parecem estar ainda mais fortes e rápidos do que estavam no início da partida. Isto me faz pensar que o esporte pode não estar livre dessas coisas ." Nos últimos resultados em Wimbledon, Juan Ignacio Chella ganhou de Lars Burgsmuller por 6/4, 4/6, 6/0 e 6/2; Mario Ancic de Luiz Horna por 6/7 (7/5), 6/4, 6/3 e 6/4; Todd Martin de Guillermo Cañas por 4/6, 6/3, 7/6 (7/1), 4/6 e 9/7; Rommy Haas de Antony dupuis por 2/6, 2/6, 7/6 (10/8), 6/4 e 8/6. No feminino, Amelie Mauresmo comprovou seu favoritismo ao superar a croata Jelena Kostanic por 6/2 e 6/3, enquanto sua compatriota Mary Pierce caiu na estréia diante da espanhola Virginia Ruano Pascal por 6/2 e 7/5. Também a irmã de Marat Safin, Delfina Safina disse adeus a Wimbledon. Sentindo uma contusão, perdeu por 6/0, 2/0 e desistência para Arantxa-Parra Santonja. Outra croata, que vai estar no Brasil no próximo mês para a Fed Cup, Sylvija Talaja ganhou de Barbora Strycova por 6/3 e 6/4. A colombiana Fabiola Zuluaga perdeu para Anne Kremer, de Luxemburgo, por 6/4 e 6/3.