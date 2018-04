Rusedski vence e está nas semifinais O inglês Greg Rusedski venceu o croata Goran Ivanisevic por 2 a 1 (2/6, 6/1 e 7/5) e se classificou para as semifinais do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, quando enfrentará o checo Jiri Novak. Pela manhã, ainda pela segunda rodada do torneio, Rusedski venceu o checo Michal Tabara por 2 sets a 1. Confira os outros resultados desta quinta-feira: Quartas-de-final: Jerome Golmard (FRA) 2 x 0 Jonas Bjorkman (AUS); Jiri Novak (RCH) 2 x 0 Felix Mantilla (ESP); Michel Kratochvil (SUI) 2 x 1 David Nalbandian (ARG). Segunda rodada: Felix Mantlla (ESP) 2 x 0 Sjeng Schalken (HOL); Jonas Bjorkman (SUE) 2 x 1 Marat Safin (RUS); Michel Kratochvil (SUI) 2 x 0 Mark Nielsen (NZL);