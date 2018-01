Rusedski vence em São Petersburgo O britânico Greg Rusedski não tomou conhecimento do russo Andrei Stoliarov e venceu fácil na estréia no Torneio de Tênis de São Petersburgo. Rusedski confirmou seu favoritismo e venceu a partida por dois a zero - parciais de 6/1 e 6/4. A rodada de estréia teve ainda os seguintes resultados: Michael Llodra (FRA) venceu Dominic Hrbaty (ESL) por 6/3 e 7/6 (7-3). Felix Mantilla (ESP) venceu Irakli Labadze (GEO) por 6/4 e 7/6 (7-3). Mikhail Yuzhny (RUS) venceu Alex Calatrava (ESP) por 7/5 e 7/5. Stefan Koubek (AUS) venceu Jiri Vanek (Rep. Checa) por 6/1 e 7/6 (7-0).