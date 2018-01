Russa derrota Venus Williams em Paris A tenista russa Vera Zvonareva surpreendeu a norte-americana Venus Williams e eliminou a cabeça-de-chave número 3 e vice-campeã do Aberto da França do ano passado com uma vitória por 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-2 e 6-4, em 1h58 minutos de jogo. Agora, a revelação do torneio vai enfrentar nas quartas-de-final a vencedora do jogo entre a norte-americana Jennifer Capriati e a russa Nadia Petrova.