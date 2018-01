Russa elimina Jennifer Capriati em Moscou A tenista russa Elena Bovina surpreendeu nesta quarta-feira a norte-americana Jennifer Capriati e venceu a adversária por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-4 e 7-6 (7/3, em partida válida pelo torneio de Moscou. No outro jogo do dia, a israelense Anna Pistolesi bateu a russa Nadia Petrova por duplo 6-3.