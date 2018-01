Russa elimina Magui Serna em Sydney A tenista russa Elena Bovina venceu neste domingo a espanhola Magui Serna por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, na primeira rodada do torneio de Sydney. Em outro jogo do dia, a russa Vera Zvonareva bateu a australiana Nicole Pratt por 6-2 e 6-3. Sua próxima adversária será a norte-americana Lindsay Davenport, que a exemplo das belgas Kim Clijsters e Justine Henin-Hardenne e da francesa Amelie Mauresmo, começam direto na segunda rodada.