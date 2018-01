Russa fica com título no Brasil Open A tenista russa Anastacia Myskina foi a campeã da chave feminina do Brasil Open, ao vencer, neste sábado, a grega Eleni Daniilidou por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 0/6 e 6/2. O torneio foi realizado na Costa do Sauípe, na Bahia. Este foi o segundo título da carreira de Myskina, de 21 anos. Em 1999, ela já havia ganho o Torneio de Palermo, na Itália. A tenista russa ocupa atualmente a 15ª colocação no ranking mundial. Pela vitória, Myskina recebu um prêmio de US$ 100 mil. A grega Daniilidou ficou com US$ 53 mil.