Russa Kuznetsova vence o US Open A russa Svetlana Kuznetsova, de 19 anos, conquistou o título feminino do US Open, ao derrotar a compatriota Elena Dementieva, por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5), em 1h11min, ontem, em Nova York. Kuznetsova, número 9 do ranking mundial, dominou amplamente o jogo. Foi a primeira vez que uma tenista russa ganhou o torneio nos Estados Unidos e o primeiro triunfo em um Grand Slam na sua carreira. Pela vitória, faturou US$ 1 milhão em prêmios. No torneio masculino, o líder do ranking, Roger Federer, venceu o inglês Tim Henman por 6/3, 6/4 e 6/4 e hoje desafia o australiano Lleyton Hewitt na final do US Open, em busca de seu terceiro título de Grand Slam em 2004. Nas semifinais, em um duelo entre cunhados, Hewitt eliminou o namorado da irmã, Jaslyn, o sueco Joachim Johansson, por 6/4, 7/5 e 6/4. A decisão do título será às 17 horas (de Brasília), com SporTV. O campeão levará um prêmio de US$ 1 milhão e mil pontos para o ranking. No Ibirapuera ?Guga será a estrela do desafio Brasil x Argentina, em São Paulo ? estréia na quinta-feira. O evento também terá Flávio Saretta, André Sá, Mariano Zabaleta, Gaston Gaudio e Juan Ignacio Chela. Quarta-feira, jogam Sá x Zabaleta (19h45) e Saretta x Gaudio (21 horas). Na quinta, os confrontos serão Saretta x Chela e Guga x Zabaleta. Na sexta, Gaudio x Zabaleta e Guga x Sá. Ingressos podem ser adquiridos no Ibirapuera, na Ticketmaster (6846-6000 e 0300 789- 6846) e nas lojas Centauro.