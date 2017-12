Russa vai à final do Torneio de Dubai A tenista russa Svetlana Kuznetsova se classificou nesta sexta-feira a final do Torneio de Dubai, ao derrotar a japonesa Ai Sugiyama por dois sets a zero. As parciais foram de 6-0 e 7-5. Na rodada anterior, a tenista russa, de apenas 18 anos, ja havia eliminado a norte-americana Venus Williams. A outra semifinal será disputada ainda nesta sexta entre a belga Justine Henin-Hardenne e Meghann Shaughnessy.