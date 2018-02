Russas avançam no torneio de Moscou Quatro tenistas russas venceram, nesta quinta-feira, e avançaram às quartas-de-final do Torneio de Moscou. Elas se juntam agora à líder do ranking mundial, Maria Sharapova, que se classificou na quarta. A maior surpresa do dia foi a eliminação da francesa Amelie Mauresmo (cabeça-de-chave número 2) para a italiana Francesca Schiavone com um duplo 6/1. A única russa que não teve tanto trabalho foi Elena Dementieva, que bateu a búlgara Sesil Karatancheva por 2 sets a 0 - parciais de 6/0 e 6/1. Anastasia Myskina, cabeça 6, ganhou da checa Kveta Peschke por 2 a 1 (6/0, 4/6 e 6/3), Svetlana Kuznetsova derrotou a compatriota Vera Zvonareva por 2 a 1 (3/6, 7/5 e 6/2) e Dinara Safina superou a australiana Samantha Stosur também por 2 a 1 - 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Em Bangkok, na Tailândia, outra russa - Nadia Petrova - está nas quartas-de-final ao vencer a japonesa Saori Obata por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2). A checa Nicole Vaidisova, cabeça-de-chave 2, eliminou a tailandesa Suchanan Viratprasert por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/1.