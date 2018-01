Russas estréiam no torneio de Varsóvia com vitória O dia foi das russas na estréia do torneio de Varsóvia, na Polônia. Nadia Petrova e Anna Chakvetadze, venceram, nesta segunda-feira, a polonesa Katarzyna Piter, e a norte-americana Jill Craybas, respectivamente, e avançaram para a segunda fase da competição. Petrova, cabeça-de-chave número cinco, não teve vida fácil contra a convidada local Piter, de apenas 16 anos, mas acabou vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Agora, a tenista número nove do ranking da WTA enfrenta a italiana Mara Santangelo, que derrotou a francesa Severine Brémond por 6/2 e 6/3. Sua compatriota Chakvetadze também precisou suar, mas pegou Caybras, uma adversária bem mais forte que a jovem Piter. A sexta favorita passou pela norte-americana por 7/6 (8/6) e 7/5. A russa, 11.ª do mundo, pega a vencedora do duelo entre a italiana Tathiana Garbin e a norte-americana Laura Granville. Além de Petrova, o torneio de Varsóvia ainda traz outras top 10 em sua chave principal. São mais quatro, com destaque para a belga Justine Henin, número um do ranking, que estréia na segunda rodada contra a vencedora de Kaia Kanepi e Anna-Lena Groenefeld. Completam a lista de favoritas, a também belga Kim Clijsters, a russa Svetlana Kuznetsova e a sérvia Jelena Jankovic.