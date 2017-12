Russas são favoritas na Fed Cup Sem Maria Sharapova e Amelie Mauresmo, mas com outras atrações, como as beldades Tatiana Golovin - russa naturalizada francesa de 16 anos -, a espanhola Maria Antonia Sanchez Lorenzo - ex de Carlos Moyá - e a exótica campeã de Roland Garros, Anastasia Myskina, começa nesta quarta-feira em Moscou as semifinais da Fed Cup, conhecida também como versão feminina da Copa Davis. O sorteio realizado nesta terça-feira em Moscou definiu que França e Espanha abrem os confrontos das semifinais, seguido de Rússia x Áustria. A primeira partida terá em quadra justamente a francesa Tatiana Golovin diante da espanhola Anabel Garrigues. Logo a seguir, a veterana francesa Nathalie Dechy joga com Maria Antonia Sanchez Lorenzo, que ficou famosa no circuito por ser namorada de Carlos Moyá. A rodada de abertura ainda terá outros dois jogos das semifinais entre Rússia x Áustria. Estarão em quadra duas campeãs de torneios de Grand Slam. A primeira será Svetlana Kuznetsova - ganhou o US Open - jogando diante da desconhecida austríaca Yvonne Meusburger. A seguir, a campeã de Roland Garros, Anastasia Myskina, desfila em quadra contra Patricia Wartusch. Na quinta-feira, o ordem das adversárias se invertem. E os times vencedores decidirão o título da Fed Cup em dezembro. Com belas atrações, o tênis feminino festeja um bom momento. Os organizadores do Masters de Los Angeles computaram grandes lucros com a realização do evento deste ano. O dirigente executivo da WTA, Larry Scott, divulgou número animadores, como um público de 53 mil pessoas na Staples Arena de Los Angeles. O dirigente diz que o sucesso se deve a boa estratégia de marketing, utilizando principalmente a imagem bela e vencedora de Maria Sharapova em cartazes com a frase marcante, ao lado da foto da russa: "Quanto mais perto sentar, mas sexy ela fica". "Tivemos um aumento expressivo no interesse de patrocinadores e, por isso, vamos manter o evento nos Estados Unidos", disse Larry Scott, que chegou a pensar na possibilidade de também levar o Masters feminino para a China, como será com o masculino, a ser jogado em Xangai a partir de 2005.