Russell dá susto em Guga no 1º set O norte-americano Michael Russell voltou a dar um susto no brasileiro Gustavo Kuerten e começou vencendo o jogo válido por uma vaga nas quartas-de-final do ATP Tour de Auckland, ao marcar 6/4 no primeiro set diante de Guga. Curiosamente, Russell tornou-se conhecido ao ter um match point diante do brasileiro nas oitavas-de-final de Roland Garros de 2001, por pouco não tirando a chance do tricampeonato do brasileiro. Agora, volta a ameaçar. O jogo começou amplamente favorável para Guga, que já no primeiro game teve três chances de quebrar o serviço do norte-americano. Mesmo não aproveitando, o brasileiro chegou a conseguir uma quebra no terceiro game para abrir vantagem de 2 a 1 e saque. Russell, porém, reagiu bem e colocou-se à frente por 4 a 3 e quebrou o serviço de Guga, quando sacava com placar de 4 a 5, para fechar a primeira série por 6/4. A ESPN Brasil que anunciou a transmissão ao vivo do jogo, transmite a partida com atraso de mais de 30 minutos.