Rússia é campeã da Fed Cup pela 1ª vez Campeã de Roland Garros e número 3 do ranking mundial, Anastasia Myskina transformou-se na heroína da equipe da Rússia na vitória sobre a França, na decisão da Fed Cup de 2004, em Moscou. Diante de seu público foi a responsável pelo placar de 3 a 2, ganhando as duas partidas de simples e ainda sendo escalada à última hora para o jogo decisivo de duplas. Na primeira partida de simples deste domingo, Myskina ganhou de Nathalie Dechy por 6-3 e 6-4, colocando a Rússia em vantagem de 2 a 1 no confronto. Só que logo a seguir, Tatiana Golovin - russa naturalizada francesa - conquistou o ponto de empate, ao vencer Svetlana Kuznetsova por 6-4 e 6-1. Com isso, a decisão ficou para a partida de duplas Com a tremenda importância da dupla, Myskina - que em princípio estava escalada só para as simples - foi convocada para jogar no lugar de Elena Likhotseva. E ao lado de Vera Zvonareva levou a Rússia à vitória num encontro dramático, com 2h13 de duração e parciais de 7-6 (7/5) e 7-5. No sábado, Nathalie Dechy venceu Svetlana Kuznetsova e Anastasia Myskina bateu Tatiana Golovin. Neste domingo, Myskina superou Dechy e Golovin empatou o confronto ao derrotar Kuznetsova.