Rússia e Espanha vencem e chegam à final da Copa Hopman A equipe russa formada por Nadia Petrova e Dmitry Tursunov surpreendeu. Venceu todas as partidas contra a França nesta quinta-feira e chegou à final da Copa Hopman, competição de duplas mistas que este ano está sendo disputada em Perth, na Austrália. A outra finalista é a Espanha. Os franceses Tatiana Golovin e Jerome Haehnel só precisavam ganhar uma partida da disputa contra a Rússia pelo Grupo A, mas perdeu as duas de simples e também a de duplas para os russos, que pegam a Espanha na grande final da competição que dá US$ 1 milhão para o campeão. Número seis do ranking mundial, Petrova teve dificuldades contra Golovin, tanto que só conquistou o primeiro set no tie-break, que fechou com um 7/2. Porém, no segundo set a francesa passeou em quadra e aplicou um pneu (6/0) na russa. Tursunov jogou solto e não deu chances à Haehnel e bateu o francês por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. Mesmo com as derrotas nas partidas de simples, a França ainda tinha a vantagem de precisar somente de uma vitória e apostou tudo no jogo de duplas. Mas as coisas não saíram como Golovin e Haehnel queriam. A dupla russa manteve o bom nível dos jogos de simples e fecharam o confronto também em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Os espanhóis Anabel Medina Garrigues e Tommy Robredo precisavam bater a Índia para conseguir sua vaga, pois os indianos Sania Mirza e Rohan Bopana lideravam o Grupo B. E os europeus conseguiram vencer as duas partidas de simples e garantiram seu lugar na final contra a Rússia. Garrigues começou perdendo, mas virou para cima de Mriza e fechou o confronto em 2 sets a 1, com paricias de 3/6, 6/1 e 6/3. Já Robredo não teve tantas dificuldades para superar Bopana por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Já classificados, os espanhóis jogaram a partida de duplas sem preocupações, mas mesmo assim não relaxaram para os asiáticos. Mirza e Bopana venceram por 2 a 1, mas ambos sets vencedores foram decididos no tie-break.