Rússia e França vão à final da Davis A final da Copa Davis deste ano será entre França e Rússia. Na semifinal, os russos passaram pela Argentina, enquanto que os franceses derrotaram os Estados Unidos. A decisão do título será de 29 de novembro a 1º de dezembro, em uma cidade francesa ainda a ser definida. A França é a atual campeã - venceu a Austrália na final do ano passado - e já conquistou 9 títulos na Davis. Para chegar a mais uma decisão, a equipe francesa teve trabalho contra o desfalcado time dos Estados Unidos, que jogou sem Pete Sampras e Andre Agassi. Chegou a abrir 2 a 0 no confronto com os Estados Unidos, mas fechou em 3 a 2. Nos dois jogos de simples deste domingo, o francês Sebastien Grosjean ganhou do norte-americano Andy Roddick por 3 sets a 1 (6/4, 3/6, 6/3 e 6/4) e James Blake marcou o último ponto dos EUA ao fazer 2 a 0 (6/4 e 6/3) sobre Arnaud Clement. Enquanto a França coleciona títulos na Davis, a Rússia ainda busca ser campeã pela primeira vez. Para isso, conta com dois dos dez melhores jogadores do mundo na atualidade: Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin. A vaga na decisão veio com a vitória sobre a Argentina por 3 a 2. Depois de uma partida histórica no sábado, em que os argentinos David Nalbandian e Lucas Arnold precisaram de 6 hora e 20 minutos para derrotar os russos Safin e Kafelnikov nas duplas, por 3 sets a 2, Safin voltou à quadra neste domingo para enfrentar Nalbandian, que substituiu o contundido Gaston Gaudio, e fechar o confronto. Contra Nalbandian, Safin fez 3 a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (5/7), 6/0 e 6/3, e levou a Rússia à final. Depois, só para cumprir tabela, o argentino Juan Ignacio Chela derrotou o russo Mikhail Yuzhny por 7/6 (7/5), 6/7 (3/7) e 6/4.