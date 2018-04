Rússia e Grã-Bretanha viram e vencem na Copa Hopman

No primeiro confronto do dia, a Rússia começou em desvantagem diante da Alemanha, depois que Elena Dementieva perdeu por 2 a 0 (6/4 e 6/1) para Sabine Lisicki. Os russos empataram com Igor Andreev, que bateu Philipp Kohlschreiber em três setsm, com 6/3, 6/7 (2/7) e 6/3. Na disputa de duplas mistas, Andreev e Dementieva venceram por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (9/7).

A Grã-Bretanha também começou atrás diante do Casaquistão, com a derrota de Laura Robson para Yaroslava Shvedova, por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/0). Mas Andy Murray carregou a equipe rumo a recuperação com vitória sobre Andrey Golubev, com duplo 6/2. Nas duplas mistas, os britânicos venceram em três sets, com 6/3, 5/7 e 12/10.

Na Copa Hopman, os oito países participantes são divididos em dois grupos com quatro equipes. Apenas os vencedores de cada chave avançam para a final.