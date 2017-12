Rússia empata com França na Fed Cup O favoritismo russo está ameaçado no primeiro dia das finais da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, que se realiza em Moscou. No jogo de abertura, a veterana francesa Nathalie Dechy surpreendeu Elena Kuznetsova ao vencer por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 8/6, num jogo bastante equilibrado. Logo a seguir, a campeã de Roland Garros, Anastásia Myskina garantiu o empate por 1 a 1, ao superar Tatiana Golovin por 6/4 e 7/6 (7/5). Neste domingo haverá a decisão, com mais dois jogos de simples e um de duplas. A rodada começa com Elena Kznetsova diante de Tatiana Golovin, seguido de Anastásia Myskina e Nathalie Dechy. A dupla encerra o confronto com Vera Zvonareva e Elena Kuznetsova diante de Marion Bártoli e Emelie Loit.