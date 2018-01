Rússia faz 2 a 1 na República Checa A Rússia ficou a uma vitória das quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis, ao vencer, neste sábado, o jogo de duplas frente à República Checa. Yevgeny Kafelnikov e Mikail Youzhny derrotaram os checos Martin Damm e Cyril Suk por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 4/6, 6/3 e 6/3. Na sexta-feira, cada equipe venceu uma partida de simples. Neste domingo, estão previstos mais dois duelos, que vão decidir o país classificado para as quartas-de-final. A Rússia é a atual campeã da Davis.