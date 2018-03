Rússia na final da Copa das Nacões Com o placar de três a zero sobre a Argentina, a Rússia garantiu hoje uma das vagas na final da Copa das Nações de Tênis. No primeiro confronto, Marat Safin derrotou Franco Squillari por dois sets a zero - parciais de 7/6 e 6/4. No segundo, Kafelnikov teve um pouco mais de dificuldades, mas venceu Mariano Puerta por dois a um - 2/6, 7/5 e 6/2. O terceiro ponto russo foi conquistado nos jogos de duplas: Kafelnikov e Safin venceram Lucas Arnold e Martín García (2/6, 6/4 e 7/5). O adversário da Rússia na final só será conhecido amanhã, com os últimos confrontos entre Austrália e Alemanha (australianos estão em vantagem) e Espanha x Suécia.