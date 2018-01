Rússia recebe Alemanha no saibro para semi da Copa Davis A campeã Rússia optou por jogar no saibro quando receber a Alemanha na semifinal da Copa Davis, entre 21 e 23 de setembro, disse nesta segunda-feira o dirigente do tênis russo, Shamil Tarpishchev. "Decidimos jogar em uma superfície mais lenta e posso dizer que também vamos jogar o mais lento possível", explicou Tarpishchev, que foi técnico de equipes russas na Davis e na Fed Cup. Tarpishchev ainda disse que espera ter seus melhores jogadores disponíveis para os jogos no Complexo Olímpico de Moscou, que tem capacidade para 10 mil pessoas. Foi nessa quadra que a Rússia bateu a Argentina por 3 a 2 na final de 2006. Marat Safin, ex-número um do mundo, ajudou a Rússia a vencer a França por 3 a 2 nas quartas-de-final, na arena Luzhniki, em Moscou. Já os alemães bateram a Bélgica, fora de casa, pelo mesmo placar, e chegaram à semifinal pela primeira vez desde 1995. Especial O Complexo Olímpico tem lugar especial na memória dos russos. Em 1995, na semifinal da Copa Davis contra a Alemanha, Andrei Chesnokov salvou nove match points contra o ex-campeão de Wimbledon Michael Stich, levando a Rússia à final. "O heroísmo de Chesnokov há quase 12 anos deve nos dar uma motivação extra", disse Tarpishchev.