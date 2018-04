Rússia segue no Mundial; Chile volta A Rússia assegurou sua permanência no Grupo Mundial da Copa Davis ao vencer neste sábado, na repescagem, a partida de duplas sobre a Tailândia com Marat Safin e Mikhail Youzhny batendo Sonchat e Sanchai Raiwatana por 6-2, 6-1 e 6-4. Com a vitória, os russos fizeram 3 a 0 no placar e já não tem mais como ser alcançados pelos tailandeses. No sábado, Igor Andreev e Marat Safin venceram, respectivamente, Paradorn Srichaphan e Dani Udomchoke nos jogos de simples. Neste domingo Safin x Srichaphan e Andreev x Udomchoke completam a tabela. Em Viña del Mar, o Chile consolidou seu retorno ao Grupo Mundial após 19 anos ao marcar 3 a 0 no Japão. A dupla campeã olímpica Nicolás Massú e Fernando González precisaram de 1h40 para despachar os japoneses Thomas Shimada e Takao Suzuki com parciais de 6-3, 6-3 e 6-1. Na sexta-feira, Massú bateu Gouichi Motomura por triplo 6-1, enquanto González superou Takao Suzuki por 6-4, 6-2 e 7-6 (7/1).