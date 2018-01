Rússia sofre, mas vence a Fed Cup A equipe da Rússia teve muita dificuldade, mas venceu a França no confronto de duplas, chegou a 3 a 2 no placar e conquistou neste domingo o título de Fed Cup - o equivalente à Copa Davis no tênis feminino. O título veio com vitória da dupla formada por Elena Dementieva e Dinara Safina sobre Mary Pierce e Amélie Mauresmo. Disputada na quadra central de Roland Garros, a partida teve as parciais de 6-4, 1-6 e 6-3. Nos jogos de simples do sábado, a russa Elena Dementieva derrotou Mary Pierce, mas Amélie Mauresmo bateu Anastasia Myskina e empatou o confronto. Dementieva voltou a vencer no domingo, desta vez, Amelie Mauresmo. Só que Mary Pierce empatou de novo, ao derrotar Myskina. A decisão, então foi para o jogo de duplas, quando as russas se deram melhor e levantaram o título.