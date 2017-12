Rússia também faz 2 a 0 na Fed Cup Assim como a França fez sobre a Espanha, a Rússia abriu 2 a 0 no confronto com a Áustria, nesta quarta-feira, pelas semifinais da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis. As equipes voltam a jogar na quinta, em Moscou. As duas vitórias russas vieram com Anastasia Myskina e Svetlana Kuznetsova, sobre as austríacas Patricia Wartusch (duplo 6/0) e Yvonne Meusburger (duplo 6/1), respectivamente.