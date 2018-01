Russo e belga decidem em Adelaide Definida a final do Torneio de Adelaide, que distribui US$ 380 mil em prêmios. Neste sábado, o russo Nikolay Davydenko e o belga Kristof Vliegen garantiram vaga na decisão. Davydenko derrotou o romeno Adrian Voinea, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Vliegen teve mais dificuldades diante do holandês Richard Krajicek. Após três sets, vitória do belga por 7/6 (7-1), 4/6 e 6/3.