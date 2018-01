Russo elimina Mantilla no torneio de Lyon O tenista russo Mikhail Youzhny surpreendeu o espanhol Félix Mantilla e eliminou o cabeça-de-chave número 4 do torneio de Lyon ao vencer o adversário nesta segunda-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/2). Ele vai enfrentar na próxima fase o vencedor do jogo entre o espanhol Rafael Nadal e o eslovaco Dominik Hrbaty. A competição distribui US$ 775 mil em prêmios e conta pontos para o ranking mundial da ATP.