Russo vence torneio de Stuttgart O jovem tenista russo de apenas 20 anos, Mijail Youzhny, conquistou neste domingo o título do ATP Tour de Stutggart, ao derrotar o argentino Guillermo Cañas na final por 3 sets a 2. As parciais foram de 6/3, 3/6, 3/6, 6/4 e 6/4. O desempenho em Stuttgart confirma a boa fase de Youzhny, que chegou aos seu primeiro título na carreira. Neste ano ele já havia chegado às semifinais em Casablanca e em Munique. ?Ele jogou muito bem. Dei tudo o que podia, mas não consegui o resultado?, disse Cañas, 24 anos, e que neste ano chegou às quartas-e-final do Aberto da França.