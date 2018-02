Russos vecem jogos de simples e são campeões da Hopman A dupla russa Nadia Petrova e Dmitry Tursunov venceram seus dois jogos de simples, nesta sexta-feira, contra a Espanha e sagraram-se campeões da Copa Hopman. Este é o primeiro título do país na competição de times mistos que este ano foi disputada em Perth, na Austrália. Petrova, n.º 6 do ranking mundial não teve grandes dificuldades para superar, por 2 sets a 0, a espanhola Anabel Medina Garrigues, com parciais de 6/0 e 6/4. Já seu companheiro Tursunov teve mais trabalho, mas também fechou o jogo contra Tommy Robredo em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Os russos garantiram o título com o placar de 2 a 0 nas partidas de simples e por conta disso o jogo de duplas nem precisou ser realizado. Petrova Tursunov fecharam com chave de ouro uma campanha que começou com uma derrota para a Austrália, mas com uma atuação impecável contra a França, confronto que deu à Rússia a vaga para a final da competição que rendeu US$ 1 milhão para a dupla campeã.