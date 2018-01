Russos vencem na estréia em Dubai Duas vitórias russas na rodada desta terça-feira do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes, que distribui prêmios de US$ 1 milhão. Igor Andreev e Nikolay Davydenko ganharam seus jogos de estréia na competição. Davydenko, que é cabeça-de-chave número 6 do torneio, passou fácil pelo francês Fabrice Santoro, com 6/3 e 6/0. Andreev também ganhou por 2 a 0, do suíço Marco Chiudinelli, com parciais de 7/5 e 6/3. Na outra partida disputada nesta terça-feira em Dubai, o espanhol Feliciano Lopez derrotou o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 1, com 6/2, 3/6 e 6/3.