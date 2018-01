Sá abre confronto da Copa Davis O mineiro André Sá vai ter a responsabilidade de abrir o confronto da primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis entre Brasil e República Checa, nesta sexta-feira, às 13h30 (10h30 de Brasília), diante de Jiri Novak. O segundo jogo de simples terá Fernando Meligeni diante de Bohdan Ulihrach. No sorteio realizado nesta quinta-feira pela manhã no Hotel Imperial em Ostrava, o capitão da equipe brasileira também escolheu André Sá e Fernando Meligeni para formar a dupla que jogará no sábado diante de Jiri Novak e David Rikl, em partida programada para começar às 11h30 (8h30 de Brasília). No domingo, os jogos teriam Meligeni diante de Novak, às 11h30 (8h30 de Brasília) e a seguir Sá diante de Ulihrach. Mas até uma hora antes do início da partida, os titulares podem ser alterados. Isso também é válido para a formação das duplas no sábado. O capitão da equipe brasileira, Ricardo Acioly ficou contente com o sorteio. Disse que Sá vem jogando bem e já poderá colocar pressão no principal jogador checo, logo na primeira partida. "Até agora o favoritismo é todo dos checos, mas quando começam os jogos, tudo isso termina", disse Acioly. "A quadra é rápida, é verdade, mas temos condições de surpreender."