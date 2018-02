Sá avança no qualifying de Wimbledon Em Wimbledon, André Sá - que já foi às quartas-de-final deste torneio na grama - ganhou o primeiro jogo do qualifying, nesta segunda-feira, ao marcar 6/3 e 6/0 no argentino Andreas Dellatorre. Agora, ele enfrenta o norte-americano Paul Goldstein. Marcos Daniel também venceu. Marcou 2/6, 6/1 e 6/2 em Emin Agaev. Já Ricardo Mello perdeu para Michel Kratochvil por 2/6, 6/1 e 7/5 e Bruno Rosa foi derrotado por Santiago Ventura por 6/4 e 7/6. O Torneio de Wimbledon começa na próxima segunda-feira, em Londres.