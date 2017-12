Sá avança no qualifying em Madri Enquanto Fernando Meligeni foi eliminado logo na primeira rodada do qualifying do Masters Series de Madri, André Sá teve melhor sorte e passou para a segunda rodada da disputa qualificatória para o torneio que começa segunda-feira. Ele derrotou neste sábado o francês Nicolas Escude por 2 sets a 0, com um duplo 6/4. Seu próximo adversário será o norte-americano Taylor Dent. Confira alguns dos outros resultados do qualifying em Madri: Fernando Vicente (ESP) 2 x 0 David Sánchez (ESP), Taylor Dent (EUA) 2 x 0 Federico Luzzi (ITA), Jan Michael Gambill (EUA) 2 x 0 Adrian Voinea (ROM), Nicolas Kiefer (ALE) 2 x 0 Guillermo Coria (ARG), Nicolás Massu (CHI) 2 x 0 Jonas Bjorkman (SUE), Agustín Calleri (ARG) 2 x 1 Alberto Martín (ESP), Fabrice Santoro (FRA) 2 x 0 Jacobo Díaz (ESP), Vincent Spadea (EUA) 2 x 1 Quino Muñoz (ESP), Julien Boutter (FRA) 2 x 0 Fernando Verdasco (ESP) e Hicham Arazi (MAR) 2 x 1 David Ferrer (ESP).