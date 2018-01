Sá avança no Torneio de Hong Kong Depois de eliminar o norte-americano Andy Roddick na estréia, André Sá venceu mais uma no Torneio de Hong Kong, que distribui US$ 550 mil em prêmios. Em jogo da segunda rodada, o tenista brasileiro derrotou o suíço Michael Kratochvil por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Em outro jogo disputado nesta quinta-feira, em Hong Kong, o alemão Rainer Schuttler ganhou do australiano Mark Philippoussis por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 4/6 e 6/3.