Sá cai nas oitavas em Kitzbuhel André Sá não conseguiu passar da terceira rodada do ATP de Kitzbuhel, torneio disputado em quadra de saibro. Nicolas Massu, o chileno 72º do mundo, ganhou nesta quinta-feira do brasileiro 57º do ranking por 6/4 e 6/3. Massu foi campeão em Buenos Aires e chegou às semifinais em Viña del Mar, no início do ano. Foi a primeira vez que enfrentou o brasileiro. Sá deixa o torneio com 25 pontos para o ranking mundial e US$ 10.875,00 em premiação. O campeão levará US$ 141.700 da competição austríaca. Este ano Sá chegou às quartas-de-final em Delray Beach, North Miami Beach, Wimbledon e Amersfoort, na Holanda. O próximo adversário de Massu, nas quartas-de-final do torneio, será o argentino Gastón Gaudio, que derrotou o austríaco Stefan Koubek por 3/6, 6/1 e 6/0. Outros resultados: Albert Costa (ESP) 6/1 e 6/1 Michael Kohlmann (ALE); Alex Corretja (ESP) 6/3 e 6/2 Jean Rene Lisnard (FRA); Juan Chela (ARG) 6/0 e 6/1 Nikolay Davydenko (RUS); Mariano Zabaleta (ARG) 6/4 e 6/3 Nicolas Lapentti (EQU); Juan Carlos Ferrero (ESP) 7/5 e 6/2 Martin Verkerk (HOL). Além de Massu e Gaudio, nas quartas-de-final jogarão Costa e Corretja; Zabaleta e Andrei Pavel (ROM); Chela e Ferrero.