Sá começa bem no Torneio de San Jose O tenista brasileiro André Sá não poderia sonhar com uma estréia melhor no Torneio de San Jose, nos Estados Unidos. A começar pelo adversário. Ele deveria enfrentar o experiente sueco Jonas Bjorkman, 45º do ranking mundial, que desistiu da disputa. Bjorkman foi substituído pelo israelense Noam Okun, vindo do qualifying e 114º da classificação, que ofereceu pouca resistência. Assim, Sá não teve problemas para vencer por 6/4 e 6/0. Na próxima rodada, o brasileiro vai enfrentar o australiano Wayne Arthurs, que na estréia eliminou o norte-americano Michael Chang por 6/3 e 6/4. Em outros jogos em San Jose, o italiano Davide Sanguinetti derrotou o norte-americano Justin Gimelstob por 6/3 e 6/4. Já o inglês Greg Rusedski, defensor do título, cometeu seis duplas faltas e teve um aproveitamento de apenas 54% do primeiro serviço, mas ainda conseguiu eliminar o alemão Lars Burgsmuller por 6/4 e 7/5. O australiano Lleyton Hewitt, líder do ranking mundial e cabeça-de-chave número 1 em San José, estréia nesta quarta-feira, diante do francês Michael Llodra.