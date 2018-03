Sá conquista o título do Brasileiro O tenista mineiro André Sá festejou os seus 24 anos, neste domingo, com a conquista do Campeonato Brasileiro de Profissionais. Na final realizada no clube Harmonia, em São Paulo, ele derrotou o paulista Ricardo Mello por 6/3 e 76 (7/4). Pelo título, levou um prêmio de R$ 14 mil, enquanto o vice-campeão ficou com a metade desse valor. Diante de adversários sem vivência no circuito profissional, André Sá fez prevalecer sua maior experiência e perdeu apenas um set em todo o campeonato, justamente para Márcio Carlsson, único jogador que já participou com intensidade dos torneios da ATP. Os outros participantes, como o próprio Mello, estão dando seus primeiros passos no profissionalismo e aproveitaram este Brasileiro para viver o clima de uma grande competição.