Sá consegue vaga no Masters de Madri Depois de Guga, convidado pela organização do torneio, André Sá garantiu mais uma vaga brasileira na chave principal do Masters Series de Madri, que começa nesta segunda-feira. Na disputa do qualifying, Sá conseguiu a classificação após a vitória sobre o norte-americano Taylor Dent por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4. Mais cinco tenistas conseguiram vaga para o Masters Series de Madri após a disputa do qualifying. O francês Fabrice Santoro venceu o norte-americano Vincent Spade por 6/1, 4/6 e 7/6 (7/3), o argentino Agustin Calleri derrotou o chileno Nicolas Massu por 6/2 e 6/1, o francês Julien Boutter ganhou do marroquino Hicham Arazi por 4/6, 6/4 e 7/6 (7/3), o norte-americano Jan-Michael Gambill eliminou o alemão Nicolas Kiefer por 6/2 e 7/6 (7/3) e o espanhol Fernando Vicente passou pelo argentino Jose Acasuso, que abandonou o jogo.