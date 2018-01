Sá diz que estava pronto para jogar Depois de integrar a equipe brasileira na Copa Davis, o tenista mineiro André Sá retorna ao Brasil na manhã desta terça-feira e começa a se preparar para o ATP de Buenos Aires, a partir do dia 17. O jogador lamentou a derrota do Brasil para a Suécia, na primeira rodada do Grupo Mundial da Davis. "Foi uma pena. Embora tenha feito dois jogos disputados em dez sets, me sentia em perfeitas condições, física e metal, para jogar o quinto e decisivo jogo. Estava motivado, principalmente depois da vitória das duplas. Mas o Acioly preferiu optar pelo Saretta", contou. O tenista treina até sexta-feira em Santa Catarina, e no sábado embarca para a Argentina. "Agora é voltar às rotinas dos torneios e buscar bons resultados nesta temporada", afirmou Sá. Depois de Buenos Aires, ele vai disputar o Aberto do México, em Acapulco.