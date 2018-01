Sá é campeão em Campos do Jordão André Sá confirmou estar num bom momento de sua carreira e conquistou o título do torneio Credicard Mastercard, ao derrotar neste sábado, a revelação argentina Juan Martin Del Potro, por 6/4 e 6/4. O jogo foi emocionante, com arquibancadas lotadas e um clima de Brasil x Argentina. Com essa vitória, Sá voltará a figurar entre os 150 primeiro do ranking da ATP, na lista de entradas desta segunda-feira. "Estou muito feliz. Tive uma semana perfeita em Campos. Joguei bem desde a primeira partida. Além disso, minha mulher, Fernanda, está grávida e estamos esperando uma menina para o início do próximo ano." Del Potro é apontado como novo grande nome do tênis internacional. Com apenas 17 anos revela um talento invejável e como disse o ex-tenista brasileiro Thomas Koch - que está em Campos do Jordão participando de um torneio de veteranos - Del Potro deverá estar logo entre os dez primeiros do ranking mundial.