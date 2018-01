Sá é campeão no torneio de duplas Poucas horas depois de ser derrotado pelo alemão Rainer Schuettler e perder a chance de chegar à final do torneio de simples, o tenista brasileiro André Sá ganhou um consolo em Hong Honkg. Foi campeão no torneio de duplas. A dupla formada por André Sá e o alemão Karsten Braasch venceu a dupla da República Checa - Petr Luxa e Radek Stepanek - por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 7/5.