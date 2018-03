Sá é eliminado na estréia em Gstaad O tenista mineiro André Sá foi derrotado nesta segunda-feira pelo argentino Juan Ignacio Chela, na estréia no Torneio de Gstaad, na Suíça. O brasileiro não ofereceu a menor resistência e perde por dois sets a zero, com parciais de de 6/0 e 6/2. A rodada teve ainda os seguintes resultados: o checo Jiri Novak venceu o armênio Sargis Sargsian (6-3 e 6-3). Paul-Henri Mathieu (FRA) venceu Philipp Kohlschreiber (ALE) por 6-3 e 6-1. Christophe Rochus (BEL) venceu Michael Lammer (SUI) por 6-3 e 7-5.