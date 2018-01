Sá é eliminado na estréia em Memphis O tenista brasileiro André Sá não foi bem na estréia no torneio de Memphis, nos Estados Unidos. O mineiro não ofereceu resistência e acabou derrotado hoje pelo espanhol Juan Villoca por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4. O desempenho fraco deste ano, deixou o tenista decepcionado. No ano passado, André Sá chegou à semifinal do torneio.