Sá é eliminado na estréia em Milão O tenista mineiro André Sá foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do Torneio de Milão, ao ser derrotado pelo belga Xavier Malisse por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 6/4 e 6/4. Na segunda rodada, Malisse vai enfrentar o francês Julien Varlet, que venceu o espanhol Feliciano Lopez por 6/4 e 6/3. Sá vai agora se preparar para as partidas da equipe brasileira na Copa Davis. A rodada de abertura teve ainda os seguintes resultados: o croata Ivan Ljubicic derrotou o belga Olivier Rochus (7/5 6/3); o holandês Richard Krajicek venceu o russo Nikolay Davydenko (7/5 e 6/2) e o francês Anthony Dupuis eliminou o bielo-russo Vladimir (4/6, 6/3 e 6/4).