Sá é eliminado na segunda rodada O tenista mineiro André Sá tinha planos de colocar-se entre os 30 primeiros do ranking mundial na temporada de 2003, como revelou no ano passado, depois de ter chegado às quartas-de-final de Wimbledon. Mas nada deu certo. Quando esperava-se uma tremenda ascensão, acabou entrando numa terrivel má fase, que parece não ter mais fim. Hoje, ele chegou a 20.ª derrota na temporada, contra apenas quatro vitórias, depois de ter caído na segunda rodada do ATP Tour de Amersfoort, Holanda, diante do chileno Nicol as Massu por 6/2 e 6/2. Atual número 138 do ranking mundial, Sá viaja agora para a Áustria, onde semana que vem defende pontos de oitavas de final no torneio de Kitzbuehel, com quase US$ 1 milhão em prêmios. Tomas Behrend - Melhor sorte teve o gaúcho Tomas Behrend no torneio de Stuttgart. Ele nasceu em Novo Hamburgo, mas defende as cores da Alemanha. Hoje, foi responsável por uma das grandes surpresas da competição ao eliminar o espanhol Carlos Moya por 7/6 e 7/6. Jogador bastante regular, ocupa 98.ª posição no ranking mundial, jamais foi convocado para defender o Brasil na Copa Davis e, por isso, já até jogou a Copa das Nações pela Alemanha, o mundial por equipes que se realiza anualmente em Dusseldorf.