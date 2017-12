Sá e Mello estão perto do US Open Mais dois tenistas brasileiros têm chance de se juntar a Gustavo Kuerten na chave principal do US Open, que começa na segunda-feira, em Nova York. São eles o mineiro André Sá, de 24 anos, 110º do ranking mundial, e o paulista Ricardo Mello, de 20, 180º. Vencendo seu terceiro jogo do qualifying, neste sábado, eles entram no último torneio do Grand Slam da temporada. Nesta sexta-feira, Sá marcou 6/1 e 6/3 contra o iugoslavo Nenad Zimonjic. Mello fez 6/3 e 6/4 contra o checo Ota Fukarek. Amanhã (25), o mineiro enfrentará o austríaco Julian Knowle, 145º do mundo. E o tenista de Campinas será o adversário do norte-americano Eric Taino, 163º, que venceu no mês passado um challenger em Belo Horizonte. Além de Guga, que será o cabeça-de-chave 1 do US Open, Fernando Meligeni e Alexandre Simoni também já estão classificados para a competição de US$ 15 milhões em prêmios. Outro mineiro, Daniel Melo, mais o paulista Flavio Saretta tentaram o qualifying, mas perderam na primeira rodada.