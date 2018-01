Sá e Mello jogam nesta quinta-feira Os brasileiros André Sá e Ricardo Mello jogarão apenas nesta quinta-feira pelas oitavas-de-final do Brasil Open, que está sendo disputado nesta quinta-feira. Os jogos de ambos foram adiados devido à chuva e, por causa disso, ambos poderão enfrentar até dois jogos no mesmo dia. Quem joga primeiro é André Sá: às 11h, ele entra em quadra para enfrentar o austríaco Peter Luczak (com transmissão do SporTV). Logo depois, por volta das 12h30, será a vez de Ricardo Mello, que joga contra o argentino Martin-Vassallo Arguello. Os classificados jogarão as quartas-de-final à noite. O vencedor do duelo Mello x Arguello enfrenta o espanhol Santiago Ventura. Já o vencedor de Sá x Luczak joga contra o vencedor de Albert Costa x Edgardo Massa.