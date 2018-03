Sá e Melo perdem para líderes do ranking em Hamburgo

Os brasileiros André Sá e Marcelo Melo deram trabalho, mas perderam para os gêmeos norte-americanos Mike e Bob Bryan e foram eliminados do Masters Series de Hamburgo. Os irmãos, líderes do ranking da ATP, venceram por 7/6 (7/4) e 7/5. Na primeira rodada, a dupla brasileira havia passado pelos franceses Nicolas Mahut e Paul-Henri Mathieu. Em 2008, Melo e Sá venceram o ATP da Costa do Sauípe, mas têm conseguido bons resultados na temporada de saibro.